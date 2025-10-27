Açık 8.3ºC Ankara
Dünya
AA 27.10.2025 06:33

İsrail cezaevlerindeki 49 Filistinli kadın tacizle karşı karşıya

İsrail cezaevlerinde ikisi 18 yaş altı, 49 Filistinli kadın bulunuyor. Kadın tutuklular, kasıtlı tıbbi ihmal, cinsel taciz, çıplak arama ve psikolojik baskılara maruz kalıyor.

İsrail cezaevlerindeki 49 Filistinli kadın tacizle karşı karşıya

Filistinli kadınlar, İsrail’in uyguladığı politikalar ve uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ağır koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Filistin Ulusal Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yapan Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde 49 Filistinli kadının tutulduğunu, bunlardan ikisinin 18 yaş altı olduğu ve Gazze’den de bir kadının bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, kadın tutukluların işgalci İsrail’in hapishanelerinde ve sorgu merkezlerinde "örgütlü ve sistematik" ihlallere maruz kaldığı belirtilirken bu ihlallerin, Gazze Şeridi'ne saldırıların başlamasından bu yana "benzeri görülmemiş" şekilde arttığına dikkat çekildi.

Kadın tutukluların, "işkence, aç bırakma, kasıtlı tıbbi ihmal, cinsel taciz, çıplak arama ve psikolojik baskılara" maruz kaldığı vurgulandı.

Filistin'de her yıl 26 Ekim Filistin Ulusal Kadınlar Günü olarak kutlanıyor.

İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
