Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mescid-i Aksa'da İsrail şiddeti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor.
Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'nın avlusunda nöbet tutan Filistinlilere, İsrail polisi yine müdahale etti.
Binlerce Filistinli, İsrail polisinin sert müdahalesi karşısında direnmeye çalışıyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Filistin Devleti İsrail Mescid-i Aksa
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