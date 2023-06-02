Meksika'da uçurum kenarında 45 torba insan cesedi bulundu

Jalisco eyaleti savcılığı, geçen hafta yedi genç çağrı merkezi çalışanın kaybolmasına yönelik arama çalışmalarına başlatmıştı.

Torbalarda bulunan cesetlerin tam sayısı henüz bilinmezken, içlerinde hem kadın hem de erkeklerin olduğu ifade edildi.

Zorlu arazi yapısı ve kötü aydınlatma koşulları nedeniyle arama çalışmalarının birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

İtfaiye ve sivil savunma ekipleri ile birlikte, polis cesetlerin toplanması için birlikte çalışıyor.

İlk ceset torbası Salı günü bulundu. Ancak ardından güneş ışığının olmayışı ve zorlu arazi koşulları nedeniyle çalışmalar Çarşamba gününe kadar durdu ve daha sonra devam etti.

Savcılık tüm kalıntıların toplanmasına kadar arama çalışmalarının süreceğini söyledi.

Bulunan cesetlerin kimlik tespit çalışmaları da sürüyor.

Savcılık, kayıp olarak bildirilen yedi kişinin akıbetinin de araştırıldığını aktardı.

Ceset torbalarının uçurum kenarına nasıl bırakıldığı hala belirsizliğini koruyor. Ancak ülkede kayıp vakaları oldukça yaygın.

Meksika’da hükümetin resmi verilerine göre 100 binden fazla kişi kayıp.

Bu insanların birçoğunun organize suçların kurbanı olduğu düşünülüyor. Ancak suçlular nadiren ceza alıyor.

Resmi veriler birçok kayıp vakasının 2007 yılından bu zamana yaşandığını gösteriyor. Bu tarih, dönemi devlet başkanı Felipe Calderón’un da “uyuşturucuyla mücadelede savaş” başlattığı yıla denk geliyor.

Kaybolanların üçte ikisi erkekler, beşte biri de 18 yaş altı insanlar oluşturuyor.