Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.06.2023 06:45

Floransa'da Airbnb tarzı kiralamalar durduruluyor

İtalya'nın tarihi ve turistik kentlerinden Floransa'da şehir merkezindeki konutların genellikle turistlere yönelik olan kısa süreli konaklama için ev kiralama uygulaması çerçevesinde değerlendirilmesi, bundan sonrası için durduruluyor.

Floransa'da Airbnb tarzı kiralamalar durduruluyor

İtalya’ya gelen milyonlarca turistin başlıca uğrak noktası olan, Rönesans'ın beşiği Floransa'da konutlara yönelik ilginç bir karar alındı.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, yaptığı açıklamada, Floransa'nın, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından özel alan olarak belirlenen tarihi kent merkezindeki konutlarda bundan sonra kısa süreli kiralama yapılmasının durdurulacağını bildirdi.

Başkan Nardella, alınan tedbirin geriye dönük olmadığını ve 1 Haziran'dan itibaren geçerli olduğunu, bu karar doğrultusunda sadece bu tür yeni konaklama imkanı sunmak isteyenlere artık izin verilmeyeceğini ifade etti.

Nardella, bu tedbirle amaçlarının "Airbnb" ve diğer kısa süreli konaklama ve tatil imkanı sunan sitelerin Floransa'nın tarihi kent merkezini bu şekilde boşaltmasını durdurmak ve yerel konutları korumak olduğunu söyledi.

Nardella, "Bunu durup böyle izleyemezdik." dedi.

Floransa tarihi kent merkezinde halihazırda 8 bin 500 kadar evin bu şekilde kullanıldığı ifade ediliyor.

Diğer yandan, sağ koalisyon hükümeti de İtalya'daki kısa süreli tatil kiralama piyasasına kısıtlamalar getirmeyi öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Tasarının amacının, kısa süreli kiralamaların turizmde yerel konaklama kapasitesi sunan otel gibi işletmelere göre orantısız olmasının önüne geçmek, kent merkezlerinin konut niteliğini korumak ve yerel halkın konut piyasasındaki fiyatlandırmalardan olumsuz etkilenmesini engellemek olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
Trump, açık oturumda gizli belgelerle ilgili 'her şeyi doğru' yaptığını savundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:52
Japonya'daki otomatlar, deprem olursa ücretsiz yiyecek sunacak
07:50
İstanbul merkezli 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 71 gözaltı kararı
07:43
Elon Musk'a Dogecoin davasında 'içeriden bilgi ticareti' yapma suçlaması
07:43
Depremzede çiftçilerin tarlasında yangın: Köylüler 100 traktörle müdahale etti
07:34
Yapay zeka destekli askeri drone, simülasyonda operatörünü öldürdü
07:24
LGS için geri sayım başladı
12 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
12 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetlerinin 112'nci yılını video ile kutladı
Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetlerinin 112'nci yılını video ile kutladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ