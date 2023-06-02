Nijerya'da Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 58 terörist öldürüldü

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı açıklamada, ordunun son iki haftada Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram üyelerine karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danmadami, operasyonlarda 58 teröristin öldürüldüğünü, onlarca teröristin yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda, teröristlerin rehin aldığı 66 kişinin kurtarıldığını aktaran Danmadami, 876 teröristin orduya teslim olduğunu bildirdi.

Danmadami, operasyonlarda teröristlere ait sığınakların bombalandığını kaydederek, silah ve mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.