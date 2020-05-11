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Meksika'da 112 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, basına yaptığı açıklamada, COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 112 artarak 3 bin 465'e, vaka sayısının da bin 562 artarak 35 bin 22'ye ulaştığını bildirdi.
Lopez-Gatell, ülkede salgından iyileşenlerin sayısını ise 17 bin 781 olarak teyit etti.
Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını meksikaSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:47
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