Haber Giriş: Kaynak: DHA, İHA
Endonezya'da petrol tankerinde patlama: 22 yaralı
Medan şehrindeki Belawan Tersanesi'nde, bir petrol tankerinde art arda meydana gelen patlamalar sonucu yangın çıktı.
Olay sabah saatlerinde meydana geldi.
"JAG LEELA" isimli Aframax petrol tankerindeki patlamalarda 22 personel yaralandı.
Patlamaların ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
[Fotoğraf: İHA]
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: tanker patlaması aframaxSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:55
Son Haberler
- 18:19
- 18:10
- 17:44
- 17:54
- 17:47
Sıradaki Haber
İngiltere'de can kaybı 32 bini aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz