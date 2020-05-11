İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, İslami Tebligat Kurumu Başkanı Muhammed Kumi, "Sağlık Bakanımız ve yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde alınan karar uyarınca, sağlık tedbirlerine uyulması şartıyla ülke genelinde camiler salı günü (yarın) açılacak." dedi.

COVID-19 salgınında az tehlikeli olarak nitelendirilen 132 beyaz bölgede, geçen haftadan itibaren camiler ibadete açılmıştı.

Çin'den dünyaya yayılan COVID-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla COVID-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 685'e, vaka sayısı 109 bin 286'ya ulaştı.