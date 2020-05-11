Kuveyt Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki COVID-19 kaynaklı can kaybının 65'e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca vaka sayısının 9 bin 286'ya ulaştığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı ise ülkede 1103 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 23 bin 623'e yükseldiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 14 olduğu ülkede, iyileşen sayısının 2 bin 840'a ulaştığı kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 174 kişide daha Kovid-19 görüldüğü ve toplam vaka sayısının 3 bin 573'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 211'e çıktığı ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 6 bin 226'ya yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 2 bin 759'a ulaştığı aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise ülkede COVID-19 vaka sayısının 859'a çıktığını, yeni can kaybı olmadığını açıkladı.

Lübnan'da daha önce 26 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede virüsün ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana ilk kez COVID-19 vakasının tespit edilmediği belirtildi.

Ülkede daha önce COVID-19 vaka sayısının 1032, can kaybının 45 olduğu açıklanmıştı.