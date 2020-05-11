Berlin'in alışveriş caddesi olan Kurfürstendamm'daki Apple mağazası önünde uzun kuyruk oluştu.

Yaklaşık 2 aylık sürenin ardından açılan mağaza önünde randevusu olmayan müşteriler içeriye alınmazken, randevu ile mağazaya giren müşterilerin ateşleri ölçülerek kayıtları yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Berlin'de cuma gününden itibaren restoranlar ve kafeler de açılacak.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde spor salonları bugün hizmet vermeye başladı.