Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya'da AVM'ler açıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da koronavirüs (COVID-19) önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında büyük çaplı mağazalar ile AVM'ler faaliyete geçti.
Berlin'in alışveriş caddesi olan Kurfürstendamm'daki Apple mağazası önünde uzun kuyruk oluştu.
Yaklaşık 2 aylık sürenin ardından açılan mağaza önünde randevusu olmayan müşteriler içeriye alınmazken, randevu ile mağazaya giren müşterilerin ateşleri ölçülerek kayıtları yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Berlin'de cuma gününden itibaren restoranlar ve kafeler de açılacak.
Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde spor salonları bugün hizmet vermeye başladı.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs covid-19 coronavirüs AVMSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:55
Son Haberler
- 18:10
- 17:55
- 17:44
- 17:54
- 17:47
Sıradaki Haber
Kuveyt'te COVID-19 kaynaklı can kaybı 65'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz