Mars’ın gizemli uydusu Deimos’un nadir görüntüleri yayınlandı

HERA görevi, NASA’ya ait bir uzay aracının 2022 yılında bir asteroide kasıtlı olarak çarptığında ne kadar bir etkide bulunduğunu belirlemeyi amaçlıyor.

Ancak HERA, DART görevinin hedef aldığı Dimorphos asteroidine 2026 yılının sonuna kadar ulaşamayacak.

Yakın geçiş ve Deimos’un görüntülenmesi

Uzun yolculuğu sırasında HERA, çarşamba günü Mars’ın yakınından geçerek gezegenin yer çekimini kullandı. ESA görev analisti Pablo Munoz, bu manevranın uzay aracına hız kazandırarak yön değiştirmesine ve yakıttan tasarruf etmesine yardımcı olduğunu belirtti.

HERA, Mars yüzeyine yaklaşık 5.600 kilometre mesafeden geçerken, saatte 33.480 kilometre hıza ulaştı ve bu süre zarfında bilimsel ekipmanlarını test etti. Uzay aracı, 600 civarında görüntü çekerek bunlar arasında Deimos’un nadir fotoğraf ve verilerini de elde etti.

Deimos, Mars’ın iki uydusundan daha küçük olanı ve Phobos kadar iyi bilinmiyor. Yaklaşık 12,5 kilometre çapındaki bu uydu, bilim insanları arasında oluşumuyla ilgili tartışmalara konu oluyor.

Kimileri Deimos ve Phobos’un Mars’ın yer çekimine yakalanmış asteroitler olduğuna inanırken, bazıları da bu uyduların dev bir çarpışma sonucu Mars yüzeyinden fırlamış parçalar olabileceğini öne sürüyor.

Gezegen savunmasında kritik adım

HERA’nın bir sonraki hedefi, Dimorphos asteroidi olacak. NASA’nın DART görevi, 2022’de Dimorphos’a çarparak onun büyük kardeşi Didymos etrafındaki yörüngesini 33 dakika kısaltmıştı.

Dimorphos Dünya için bir tehdit oluşturmuyor olsa da, HERA’nın çalışmaları gezegenimize gerçek bir asteroid tehdidi durumunda benzer bir yöntemin etkili olup olmayacağını anlamaya yardımcı olacak.

Avrupa Uzay Ajansı, gezegen savunma çalışmaları kapsamında yeni tehditleri izlemek için gözlem sistemlerini geliştiriyor.

Bu yıl başlarında, şehir büyüklüğünde yıkıma yol açabilecek yeni bir asteroidin 2032'de Dünya'ya çarpma olasılığı yüzde üçün üzerinde hesaplanmıştı. Ancak ileri gözlemler bu olasılığı neredeyse sıfıra indirdi.

ESA’nın gezegen savunma ofisi yetkilisi Richard Moissl, gökyüzü izleme teknolojilerinin gelişmesiyle, bu tür asteroidlerin daha sık keşfedileceğini belirtti.

Ajans, 2029’da Dünya’ya 32 bin kilometre yakınlaşacak olan 350 metre çapındaki Apophis asteroidi için de yeni bir savunma misyonu planlıyor. ESA’nın Ramses adını verdiği bu misyon, 2028’de fırlatılırsa Apophis’e Dünya’ya en yakın geçişinden iki ay önce ulaşacak.