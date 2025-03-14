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Dünya
AA 14.03.2025 07:01

İngiltere, orduya 1,3 milyar sterlinlik ek bütçe ayırdı

İngiltere, azalan ordu personelini artırmak ve askeri personel tutundurma krizine çözüm bulmak amacıyla orduya 1,3 milyar sterlinlik ek bütçe ayırdı.

İngiltere, orduya 1,3 milyar sterlinlik ek bütçe ayırdı

İngiltere Savunma Bakanlığı (MoD), geçen ay Silahlı Kuvvetler İşe Alım Hizmeti (AFRS) adlı yeni bir birimin kurulduğunu duyurdu.

2027’de faaliyete geçmesi planlanan bu yapı, Kraliyet Donanması, İngiliz Ordusu ve Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen bireysel işe alım programlarının yerini alacak.

AFRS'nin yönetimi, 1,3 milyar sterlinlik bir sözleşme kapsamında güvenlik firması Serco’ya verildi ve bu anlaşmanın 2034 yılına kadar süreceği belirtildi.

Barış gücü askerleri Ukrayna’ya gönderilecek

Bu gelişme, İngiltere’nin savunma harcamalarını artırma planlarını duyurmasının hemen ardından geldi. İngiltere, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış gücü misyonu kapsamında asker göndermeye hazırlanıyor.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, ordunun karşı karşıya olduğu "derin yapısal sorunların" personel alımını ve mevcut askerlerin görevde kalmasını zorlaştırdığını belirtti.

Bakanlık verilerine göre, ordu 2023 yılında hedeflenen asker alım sayısını karşılayamazken, her ay yüzlerce tam zamanlı askerin görevden ayrıldığı bildirildi.

Personel sayısı Napolyon Savaşları’ndan bu yana en düşük seviyede

İngiltere Ordusu, Nisan 2024 itibarıyla işe alım hedeflerinin altında kalarak yaklaşık 73 bin askere düştü.

Bu, Napolyon Savaşları’ndan bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. Kraliyet Donanması, İngiliz Ordusu ve Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin tamamı belirlenen kadro hedeflerinin gerisinde kaldı.

Savunma Bakanlığı verilerine göre, Haziran 2024 itibarıyla son 12 ay içinde 15 binden fazla tam zamanlı asker ordudan ayrılırken, sadece 11 bin kişi göreve başladı.

Ancak, Ekim 2024’te yayımlanan veriler, işe alınan personel sayısında bir önceki yıla göre yüzde 18,9’luk bir artış yaşandığını ve ayrılan personel sayısının yüzde 7,3 oranında azaldığını gösterdi.

Hedef: 30 gün içinde eğitim sürecini başlatmak

Silahlı Kuvvetler Bakanı Luke Pollard, hükümetin işe alım ve personel tutundurma sorunlarını çözmek için "kararlı adımlar" attığını belirtti. Pollard, AFRS’nin en iyi yetenekleri çekmeyi amaçladığını ifade ederek, "Uzun zamandır işe alım sürecindeki gecikmeler ve verimsizlikler nedeniyle birçok yetenekli aday kaybediliyordu. Yeni sistem ile başvuranların 10 gün içinde ön onay almasını ve 30 gün içinde eğitim sürecine başlamasını hedefliyoruz" dedi.

İngiltere hükümeti, orduya katılımı teşvik etmek için personel tutundurma primleri de sunmayı planlıyor. Bu adım, küresel istikrarsızlığın arttığı bir dönemde İngiltere’nin savunma kapasitesini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Savunma harcamaları artırılıyor

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, geçtiğimiz ay savunma harcamalarını GSYİH'nin %2,5'ine çıkarma kararı almıştı.

Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere’den savunma harcamalarını artırmasını talep etmesinin ardından geldi.

Starmer, kararın "nesiller boyu sürecek bir an" olduğunu ve Ukrayna’daki savaşın ardından İngiltere’nin küresel güvenliğe katkısını artırmak için gerekli bir adım olduğunu ifade etti.

Savunma Bakanlığı konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

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