ABD'de yolcu uçağı alev aldı: Yolcular kanattan tahliye edildi

Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde, Boeing 737-800 tipi uçağın kanadında toplanan yolcuların bir kısmının el çantalarını tuttuğu, uçağın alt kısmında ise alevlerin yükseldiği görüldü.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için şişme kaydırakların kullanıldığını açıkladı. Ajans, olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

ABD'de motor arızası nedeniyle acil iniş yapan yolcu uçağı pistte alev aldı.



Tahliye edilen 172 yolcudan 6’sı hastaneye kaldırıldı.https://t.co/xr7sdl7o5N pic.twitter.com/9skNCNKhjA — TRT HABER (@trthaber) March 14, 2025

Motor titreşimi sonrası acil iniş yapıldı

FAA'nın yaptığı açıklamaya göre, uçak Colorado Springs'ten havalandı ve Teksas'taki Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı. Ancak mürettebatın "motor titreşimleri" bildirmesi üzerine uçak, yerel saatle 17.15'te (TSİ 02.15) Denver'a iniş yaptı.

İnişin ardından uçağın pistte ilerlerken alev aldığı kaydedildi. American Airlines, uçakta altı mürettebat üyesiyle birlikte toplam 172 yolcunun bulunduğunu ve herkesin güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

Havalimanında panik anları yaşandı

Havalimanı sözcüsü Michael Konopasek, terminalde bulunan bazı kişilerin duman ve alevleri gözlemlediğini aktardı. Yangının kısa sürede söndürüldüğünü ve diğer uçuşlarda gecikmeye neden olmadığını belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yolcuların yoğun siyah duman arasında kanat kenarına doğru yürüdüğü görüldü. Saha ekiplerinin uçağın kanadına doğru merdivenlerle koştuğu anlar da kaydedildi.

Son dönemde havacılık güvenliği tartışılıyor

Olay, Kuzey Amerika'da son dönemde yaşanan havacılık kazalarının ardından güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Washington DC'de American Airlines'a ait bir bölgesel jet, bir ABD Ordusu Black Hawk helikopteriyle çarpışarak 67 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bu kaza, hava trafik kontrolündeki eksiklikler ve iş yükü konusunda soruları beraberinde getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, hükümet harcamalarını azaltma politikası çerçevesinde yüzlerce FAA çalışanının işine son verdiği biliniyor. İşten çıkarılanlar arasında bakım teknisyenleri, çevre uyumluluk çalışanları ve teknik asistanların da bulunduğu belirtiliyor.