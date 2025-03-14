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Dünya
The Guardian 14.03.2025 07:05

ABD - Kanada gerilimi sürüyor: 30 günden fazla kalacaklardan parmak izi alınacak

ABD, göçmenlik kurallarını sıkılaştırma kapsamında, ülkede 30 günden fazla kalacak Kanadalı ziyaretçilerin yetkililere kayıt yaptırmasını ve parmak izi vermesini zorunlu hale getirdi.

ABD - Kanada gerilimi sürüyor: 30 günden fazla kalacaklardan parmak izi alınacak

Yeni uygulama, 11 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek ve halihazırda var olan ancak Kanadalılara tutarlı bir şekilde uygulanmayan bir yasanın daha sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak.

Mevcut yasa, 14 yaş ve üzerindeki yabancı uyruklu kişilerin ABD'de 30 günden uzun süre kalmaları durumunda yetkililere kayıt yaptırmasını öngörüyor.

Ancak uygulama, Kanada ile ABD arasındaki 8 bin 891 kilometrelik kara sınırından ülkeye giriş yapan Kanadalılar için genellikle esnetiliyordu. ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayında göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle bu kuralların uygulanmasını sıkılaştırdı.

Kararnamede, "Bu kurallara uyulmaması durumunda, para cezaları, hafif suç kapsamındaki kovuşturmalar ve hapis cezaları da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanabilir" ifadelerine yer verildi.

ABD-Kanada ilişkilerinde gerilim artıyor

Bu adım, Trump’ın yeniden göreve gelmesinden bu yana tarihi müttefikler arasındaki ilişkilerdeki bozulmanın son örneği olarak değerlendiriliyor.

Trump, daha önce de Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olması gerektiği yönünde açıklamalar yapmış ve bu sözler Kanada’da "ilhak tehdidi" olarak yorumlanmıştı.

Yeni kural, ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan kısa bir süre sonra yürürlüğe girerken, aynı zamanda ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği %25'lik ek gümrük vergisi Kanada’ya ekonomik darbe olarak nitelendirildi. Kanada hükümeti de buna karşılık olarak yaklaşık 30 milyar Kanada doları değerinde ABD menşeli ürüne ek vergi uygulayacağını duyurdu.

Kanadalı "snowbird"ler etkilenebilir

Kararın, kış aylarını ABD’nin Florida, Teksas ve Güney Karolina gibi daha sıcak eyaletlerinde geçiren yaklaşık 900 bin Kanadalıyı etkileyebileceği belirtiliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, yeni ziyaretçi kayıt kurallarının 2,2 ila 3,2 milyon kişiyi kapsayacağını tahmin ediyor.

Göçmenlik avukatı Rosanna Berardi, uygulamanın özellikle kara sınırından giriş yapan ve ABD'de 30 günden fazla kalmayı planlayan Kanadalı vatandaşları hedef aldığını belirterek, "Turistik veya alışveriş amaçlı kısa süreli ziyaretler yapanlar bu uygulamadan etkilenmeyecek.

Ancak ABD'de uzun süreli iş görevleri olan Kanadalı profesyoneller artık bu yeni kayıt gerekliliklerine tabi olacak" ifadelerini kullandı.

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