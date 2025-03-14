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Dünya
The Guardian 14.03.2025 07:09

117 yaşına kadar yaşayan kadının hücrelerini ‘genç’ tutan genleri olduğu ortaya çıktı

ABD’de doğan ve geçen yıl ağustos ayında İspanya'da 117 yaşında hayatını kaybeden Maria Branyas Morera, uzun ömrünü “şansa ve iyi genlere” bağlamıştı. Bilim insanları tarafından yapılan bir çalışma, bu değerlendirmesinin doğru olduğunu ortaya koydu.

117 yaşına kadar yaşayan kadının hücrelerini ‘genç’ tutan genleri olduğu ortaya çıktı

Barselona Üniversitesi Genetik Profesörü Manel Esteller liderliğinde yürütülen araştırmada, Branyas’ın genetik yapısının hücrelerini gerçekte olduğundan 17 yıl daha genç hissettirdiği ve davrandırdığı belirlendi.

Ayrıca, bağırsak mikrobiyotasının bir bebeğinkiyle benzerlik gösterdiği tespit edildi.

Katalonya bölgesinde yayın yapan Ara gazetesi, Branyas’ın "ayrıcalıklı genomu" üzerine yapılan araştırmanın sonuçlarını mart ayı başında yayımladı.

Çalışmada, Branyas’ın hayatının sonuna kadar zihinsel berraklığını koruduğu ve yaşlılık döneminde yalnızca eklem ağrısı ile işitme kaybı gibi sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

Araştırmacılar, Branyas’ın uzun ömründe yalnızca genetik faktörlerin değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam alışkanlıklarının da etkili olduğunu vurguladı.

Branyas, Akdeniz diyeti uygulayarak her gün üç yoğurt tüketti. Alkol ve sigara kullanmadı, düzenli yürüyüş yaptı ve ailesiyle sürekli vakit geçirdi.

Bilim insanları, bu alışkanlıkların hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını korumasına yardımcı olduğunu belirtti.

Araştırmayı yöneten Esteller, Branyas üzerinde yapılan çalışmanın, 110 yaş ve üzerindeki süper asırlık bireyler üzerine gerçekleştirilen en kapsamlı araştırmalardan biri olduğunu söyledi.

Esteller ve ekibi, bu çalışmanın yaşlanma sürecine bağlı hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek yeni ilaç ve tedavilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Çalışmada elde edilen bulguların, yaşlanma ile hastalığın her zaman bir arada ilerlemesi gerekmediğini gösterdiği belirtilirken, yaşlanma süreci ile sağlık sorunlarının kaçınılmaz şekilde bağlantılı olduğu yönündeki algının da bu sonuçlarla sorgulandığı ifade edildi.

4 Mart 1907'de ABD'nin San Francisco kentinde doğan Branyas, ailesinin Birinci Dünya Savaşı sırasında İspanya'ya dönmesiyle çocukluk ve gençlik yıllarını Katalonya'da geçirdi. İspanya İç Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, 1918 grip salgını ve COVID-19 pandemisi gibi birçok küresel olaya tanıklık etti.

Branyas, 2020 yılında COVID-19'a yakalandığında 113 yaşındaydı. İspanya'nın salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olduğu dönemde hastalığa yakalanmasına rağmen semptomsuz atlattı ve hızla iyileşti.

Guinness Dünya Rekorları tarafından Ocak 2023'te dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilen Branyas, o dönemde yaptığı açıklamada uzun yaşamının sırrını "düzen, huzur, aile ve arkadaşlarla iyi ilişkiler, doğayla temas, duygusal denge, endişelerden ve olumsuz insanlardan uzak durmak" olarak açıklamıştı.

“Longevity (uzun ömür) aynı zamanda bir şans meselesi” diyen Branyas, “Şans ve iyi genler” ifadelerini kullanmıştı.

Dul bir anne, büyükanne ve büyük büyükanne olan Branyas, 19 Ağustos'ta Katalonya'nın kuzeydoğusundaki Olot kasabasında 20 yıl boyunca yaşadığı huzurevinde hayatını kaybetti.

Dünya Süper Asırlıklar Veri Merkezi'ne göre, 13 Mart 2025 itibarıyla dünyanın en yaşlı kişisi 116 yaşındaki Brezilyalı Inah Canabarro Lucas oldu.

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