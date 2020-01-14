Hindistan'ın Malezya'ya yönelik palm yağı boykotunun gerçeklerin konuşulmasını engelleyemeyeceğini vurgulayan Mahathir, "Yanlışların yapılmasına müsaade eder ve sadece parayı düşünürsek daha çok yanlış yapılır." dedi.

Mahathir, "Bütün dünya, orada birilerine karşı ayrımcılık yapılmasının yanlış olduğunu düşünüyor." diye konuştu.

Hindistan'ın palm yağı yasağına rağmen Malezya'nın duruşunu sürdüreceğini kaydeden Mahathir, "Bir yanlış yapılıyorsa bunu söylemek zorundayız. Bizim yapmamız gereken şey de budur, çözüm bulmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA