Karar, ABD Hazine Bakanlığı'nın Kongre'ye sunduğu, "ABD'nin Büyük Ticari Ortaklarının Makro Ekonomik ve Döviz Politikaları Raporu"nda açıklandı.

Raporda, izlenen 20 büyük ekonomiden hiçbirinin kur manipülasyonuna kalkışmadığı belirtildi.

Çin ile ilgili, "Çin, şeffafiyet ve hesaplanabilirliği teşvik ederken, rekabetçi devalüasyonlardan kaçınmak için önemli vaatlerde bulundu" ifadelerine yer verildi...

"Hazine Bakanlığı, Çin'in artık kur manipülatörü olarak tanımlanmasına gerek kalmadığına karar verdi" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ağustos ayında Çin'den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne yüzde 10 gümrük vergisi koyunca, Pekin de 2008 finansal krizinden bu yana 7 seviyesinin altında gezinen dolar/yuan paritesini 7'nin üzerine çıkarmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı ise bunun üzerine Çin'i "kur manipülatörü" ilan etmişti.

Kaynak: AA

