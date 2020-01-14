Heyetler arasında dün devam eden görüşmelerde Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac ateşkes anlaşmasının taslak metnini imzalayarak arabulucu ülkeler Rusya ve Türkiye’ye teslim etti.

Libya’nın darbeci generali Halife Hafter ise arabulucu ülkelerden sabah saatlerine kadar süre istedi. Hafter’in taslak metni inceleme için talep ettiği süre zarfında ilginç bir olay yaşandı.

Hafter, kendi heyetiyle birlikte gece 3 sularında Moskova’dan ayrılarak Libya’ya döndü. Hafter, Moskova’dan ayrılışını Trablus’un güneyinde 2 taraf arasında baş gösteren çatışmalar olduğunu vurgularken gece yarısı döndüğü ülkesinde ‘zafer ve kararlılık’ açıklamalarında bulundu.

Orta Doğu’da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Hafter’in heyetinde bulunan bir delegasyon Hafter’in anlaşma taslağını incelediğini fakat Hafter aleyhinde birçok kararlar bulunduğu için Hafter’in anlaşmayı imzalamadığını söyledi.

Hafter tarafı bundan sonraki süreçte Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile görüşmelere devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Libya’da ateşkes anlaşması yapılmasına dair çağrısı üzerine Türkiye ve Rusya heyetleri başta olmak üzere Moskova’da görüşmeler başlamıştı.

Türkiye’yi görüşmelerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ederken Rusya’yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu temsil etti.

Kaynak: İHA