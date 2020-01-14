Dünya
Fransa'nın Örümcek Adam'ından protestoculara destek tırmanışı14 Ocak 2020 Salı 09:23 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 10:24
Fransa'nın Örümcek Adam'ı Alain Robert, emeklilik reformu protestocularına kendi tarzında destek verdi. Robert, Paris'teki 48 katlı Total şirketi binasına tırmandı.
Fransa'da Macron'un emeklilik reformuna karşı düzenlenen protestolar devam ediyor.
Ülke tarihinin en uzun süren protestosuna bir destek de Fransa'nın Örümcek Adam'ı olarak ün salan Alain Robert'tan geldi.
Robert, Paris'teki 48 katlı Total şirketi binasına tırmandı.
Kaynak: Reuters
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