Fransa'da Macron'un emeklilik reformuna karşı düzenlenen protestolar devam ediyor.

Ülke tarihinin en uzun süren protestosuna bir destek de Fransa'nın Örümcek Adam'ı olarak ün salan Alain Robert'tan geldi.

Robert, Paris'teki 48 katlı Total şirketi binasına tırmandı.

Kaynak: Reuters