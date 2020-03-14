Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook hesabından, öğrencilerin pazartesi gününden itibaren okula gitmeyeceğini ama okul müdürleri ve öğretmenlerin mesaiye devam edeceğini açıkladı.

Orban, "16 Mart'tan itibaren yeni eğitim sistemi yürürlüğe girecek. Sınıf yerine dijital eğitim olacak. Bu sistemde şahsen okula gitmeye gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Viktor Orban ayrıca, İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan ülkeye girişlerin daha önce yasaklandığını, söz konusu ülkelere İsrail'in de eklendiğini aktardı.

Kovid-19 nedeniyle 11 Mart'ta "acil durum" ilan edilen Macaristan'da bugüne kadar 19 yeni koronavirüs vakası görüldü.