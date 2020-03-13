Karantinaya alınan şehirler, kapanan okullar, iptal edilen spor ve kültürel etkinlikler…

Dünya koronavirüsle mücadeleyi sürdürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı 137 bini, ölü sayısı 5 bini geçti. Hastalıktan iyileşenlerin sayısı da 70 bini geçti.

Çok sayıda Avrupa ülkesinde eğitime ara verildi. İspanya'da can kaybı 87'ye ulaştı. Salgınına karşı olağanüstü hal ilan edilen ülkenin güneydoğusundaki Murcia Özerk Yönetimi karantinaya alındı.

Fransa'da ise ölü sayısı 75'i geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgını, "Fransa'nın karşı karşıya kaldığı son yüzyılın en büyük sağlık krizi" olarak niteledi.

Virüsün merkezi artık Avrupa

Kosova'da da ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı.

İngiltere'de virüsten 10 kişi hayatını kaybetti. Başbakan Boris Johnson, çok fazla ailenin salgın sırasında sevdiklerini kaybedeceğini söyleyerek, toplumdaki tedirginliği artırdı.

Virüs sebebiyle Bulgaristan'ın ardından İspanya'da da olağanüstü hal ilan edildi.

Dünya Sağlık Örgütü, virüsün merkezinin artık Çin değil Avrupa olduğunu söyledi.

Koronavirüsten bir ölümün gerçekleştiği Azerbaycan'da da önlemler arttırılıyor. 14 Mart itibariyle tüm kitlesel etkinlikler, kültürel ve spor organizasyonları iptal edildi, düğün ve merasimler yasaklandı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 143’e ulaştığını duyurdu.

ABD'de ulusal acil durum ilan edildi

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronovirüse karşı alınan önlemler kapsamında okulların 2 hafta tatil edildiğini duyurdu.

Koronavirüsten çok sayıda siyasetçi de etkilendi. Avustralya İçişleri Bakanı’nda koronavirüs tespit edildi. İspanya’da virüsün görüldüğü bakan sayısı 2’ye çıktı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşine yapılan test pozitif çıktı. Trudeau da kendini 14 gün süre ile kendini karantinaya aldı.

ABD de virüse karşı önlemlerini artırdı. Virüs 50 eyaletin 46'sına yayıldı, ülkede vaka sayısı 1700'ü geçti. Washington'da Beyaz Saray ve Kongre binası turistik ziyaretlere kapatıldı. Ülkede ulusal acil durum ilan edildi.

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da yeni tip koronavirüs salgınının ülkeye bulaşmaması için acil durum ilan edildi.