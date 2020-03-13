Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan'da koronavirüs tedbirleri: Düğün yapmak yasak
[Fotoğraf: Getty]
Azerbaycan'da, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı. Bunlardan biri de düğünlerin yasaklanması.
Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi.
Sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonlarının faaliyetleri askıya alınırken, düğünler de yasaklandı.
Hasta ziyaretlerine izin verilmeme kararı alınırken, kamu ve sağlık çalışanlarının yurt dışı ziyareti Bakanlar Kuruluna bağlı Covid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahın iznine tabi tutuldu.
Etiketler: koronavirüs tedbirleri düğüne yasak AzerbaycanSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 22:16
Sıradaki Haber
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1200'ü geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz