ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de etkisini artıran Covid-19 salgınına ilişkin Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin aldığı erken önlemler nedeniyle virüsün daha da yayılmasının önüne geçtiklerini savunan Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) virüsün yeni kriz merkezinin Avrupa olduğunu açıkladığını da söyledi.

ABD Başkanı Trump, "Resmi olarak ulusal acil durum ilan ediyorum. Bunlar çok önemli 2 büyük kelime" diyerek, 50 milyar dolara kadar acil durum fonunun erişime açılacağını açıkladı. Ayrıca Trump, "Gelecek hafta 1 milyon 400 bin, bir ay içerisinde 5 milyon test yapılabilir hale gelecek" dedi.

ABD genelinde son güncellemelere göre koronavirüs taşıyan vaka sayısı 1700'ü geçti, ölü sayısı ise 41'e ulaştı.