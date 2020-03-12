Koronavirüs salgınıyla ilgili bilgi kirliliğine karşı Dünya Sağlık Örgütü, merak edilen soruları cevapladı. İşte onlardan bazıları...

Koronavirüs nasıl yayılıyor?

Koronavirüs, virüsü taşıyan kişilerden bulaşır. Hastanın burun ve ağzından yayılan küçük damlacıklar ile dokunduğu yüzey koronavirüsün yayılmasına neden olur.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Virüsün en sık görülen belirtileri yüksek ateş, halsizlik ve kuru öksürük. Bazı hastalarda sancı, ağrı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı veya ishal de görülebiliyor.

Koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı?

Düzenli olarak ellerin su ve sabunla yıkanması ya da alkol bazlı temizleyicilerle virüslerin öldürülmesi büyük önem taşıyor. Gözlere, buruna ve ağza dokunulmaması öneriliyor. Kendini iyi hissetmeyen kişilerin evde kalması tavsiyeler arasında.

[Kaynak: TRT Haber]

Antibiyotikler koronavirüs tedavisinde etkili mi?

Antibiyotiklerin virüsler üzerinde hiçbir etkisi yok. Uzmanlar, "boş yere antibiyotik kullanmayın" uyarısında bulunuyor.

Koronavirüs için bir ilaç ya da aşı bulundu mu?

Koronavirüsü yenmek için henüz hiçbir aşı ya da ilaç geliştirilemedi. Bağışıklık sistemi güçlü olanlarda uygulanan bazı tedaviler pozitif sonuç veriyor. İlaç bulunmasına yönelik araştırmalar pek çok ülkede devam ediyor.

Maske takılmalı mı?

Maskeyi yalnızca koronavirüs hastaları ve onların bakımını üstlenen kişilerin takması gerekiyor. Bunun dışında maske kullanımı çok gerekli görülmüyor.

Risk grubunda kimler yer alıyor?

Araştırmalar sürüyor. Son bilgilere göre; yaşlılar ile yüksek tansiyon, kalp ya da akciğer hastalığı, kanser, diyabet gibi kronik rahatsızlıklara sahip kişilerin hastalığı ağır şekilde yaşama olasılığı daha yüksek.

Yapılmaması gerekenler neler?

"Sigara içmeyin" uyarısı Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu hastalık için de veriliyor. Üst üste maske takılması da kesinlikle önerilmiyor.