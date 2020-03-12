Dünyayı sarsan koronavirüs salgınına karşı önlemler alan ülkeler arasına ABD de katıldı.

ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Detayları, TRT Haber Muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/fZDPDypalh pic.twitter.com/Olw0pmRlef — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 12, 2020

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemler konusunda, Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslendi.

Trump, cuma gecesinden itibaren 30 gün boyunca İngiltere dışında, Avrupa'dan ABD'ye yapılacak bütün seyahatlerin askıya aldıklarını belirterek, "Bu kısıtlamalar sahadaki duruma göre ayarlanacak. Uygun izlemelerden geçen ABD'liler için istisnalar olacak." dedi.

Trump, bu kısıtlamaların ticaret ve kargoyu etkilemeyeceğini söyleyerek, Çin ve Güney Kore'deki durumu da izlediklerini, durumlarının iyileşmesi durumunda bu ülkelere karşı alınan önlemleri de yeniden değerlendireceklerini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkede ölü sayısı 32'ye yükselmiş, başkent Washington'da da acil durum ilan edilmişti.

Ülke genelindeki birçok etkinlik de iptal edildi.