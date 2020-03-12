Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinden yapılan duyuruda koronavirüsle ilgili sıkça sorulan sorulara cevap verildi.

İlk önlem olarak gerekmedikçe evden çıkılmamasına dikkat çekildi, hastalık belirtileri bulunanların acil servislere gitmek yerine, aile doktorunu araması istendi.

Spor salonlarının, havuzların, spor merkezlerinin kapatıldığı, 1 metrelik mesafeyi korumaya izin verecek açık hava faaliyetlerinin mümkün olduğu vurgulandı.

"Evde çalışma imkanı yoksa izin kullanın"

Sıkça sorulan sorulardan biri ise çalışmak zorunda olanların durumlarına ilişkindi.

Evden çalışmanın uygun olduğu, bunun mümkün olmadığı durumda ise izin kullanılması tavsiye edildi.

Büyükelçilik duyurusunda, talimatlara uyulması, talimatlara aykırı tutumun 3 aya kadar hapis ya da 206 euroluk para cezası gerektirdiği hatırlatıldı.