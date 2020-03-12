Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Fransız Polinezyası Başkanı Edouard Fritch, ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının hafta sonu Paris'ten dönen Fransız Polinezyası’nın Fransa Ulusal Meclisi üyesi Maina Sage’de tespit edildiğini açıkladı.

Başkan Fritch, Fransa’daki temasları sırasında virüse yakalanan Fransa Kültür Bakanı Franck Riester ile görüşen Sage’nin evinde tecrit altında olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı önlem alan Fransız Polinezyası, ülkeye giren yabancılardan Kovid-19 taşımadıklarını gösteren sağlık belgesi istiyor.

Küba

Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak giden 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Kovid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.

Virüsü taşıyanların temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Latin Amerika'da, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 21, Şili'de 23, Ekvador'da 17, Brezilya'da 52, Meksika'da 8, Peru'da 13, Kolombiya'da 9, Kosta Rika'da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.