Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 119 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 200'ü ve virüsün yayıldığı ülke sayısı 100'ü geçti. İyileşenlerin sayısı ise 65 bin 900.

Çin dışında salgının en çok can kaybına yol açtığı ülkeler İran, İtalya ve Güney Kore oldu. Birçok ülke, salgının çok yayıldığı ülkelerle uçuşları durdurdu. İtalya geneli kırmızı bölge ilan edildi.

Spor müsabakaları, kalabalık etkinlikler, ekonomi...

Hepsi koronavirüsten etkilendi. Örneğin, İtalya'daki ölümler Avrupa borsalarını sarstı. Ülke geneli kırmızı bölge ilan edildi, serbest dolaşım yasaklandı, okullar tatil edildi, milyonlarca ziyaretçi ağırlayan şehirler boş kaldı.

[Fotoğraf: AFP]

Virüsü yenen en yaşlı hasta

Koronavirüsü yenen en yaşlı insan, 100 yaşındaki bir Çinli oldu. Virüs teşhisi konulmasıyla beraber 24 Şubat’ta Wuhan’da bir hastaneye kaldırılan 100 yaşındaki adam, iyileşmesinin ardından taburcu edildi.

Yaşlı adamın, Alzheimer, hipertansiyon ve kalp problemlerinin de olduğu açıklanırken, tedavisinde anti-viral ilaçlar, plazma transfüzyonları ve geleneksel Çin tıbbı kullanıldığı belirtildi.

Türkiye'de durum ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Hastanın, virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı biliniyor. Bakan Koca, verilere göre tanının erken konduğunu söyleyerek, "Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır" dedi.

[Koronavirüs önlemleri] Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Akşam saatlerinde bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.https://t.co/703QIlbea8 pic.twitter.com/3oSTVV7Njo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 10, 2020

Türkiye'nin bu süreçte çok büyük bir başarı gösterdiğini anlatan Koca, komşu ülkelerde ve Avrupa ülkelerinde sıkı tedbirler uygulanmadığını hatırlattı.

"Bizimse salgına karşı yürüttüğümüz strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiç azalmadı, kat kat arttı."

Açıklamanın ardından Türkiye'nin birçok ilinde dezenfekte çalışmaları hız kazandı. Toplu taşıma araçları ile okullar başta olmak üzere kamusal alanlarda özel temizlik çalışması yapılıyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ticaret Bakanı Pekcan'ın katılımıyla bugün toplanacak.

Okullar tatil olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınından dolayı okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir.



Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 10, 2020

14 gün kuralı

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarından "Yeni koronavirüs evde izleme (karantina) kuralları" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız" uyarısı yapıldı.

14 Gün Kuralı'nı uygularken evinizde dikkat etmeniz gerekenler pic.twitter.com/nk8Hqq8gk8 — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 10, 2020

Sağlık Bakanlığı, evde yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Ziyaretçi kabul etmeyin, mümkünse ayrı bir odada kalın, odanızı sık sık havalandırın, evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın, mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın, ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin, sık sık el hijyeni sağlayın, ortak eşyaları kullanmayın."

Sınır kapılarında üst düzey tedbir

Türkiye'nin aldığı sıkı tedbirler titizlikle sürdürülüyor. Salgının İran'da görülmesinin ardından ateşi olan veya öksürük, burun akıntısı, hapşırık, halsizlik ve solunum sıkıntısı gibi hastalık belirtileri bulunan yolcuların sınırdan girişlerine izin verilmedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, İran gündemiyle yaptığı toplantının ardından sınır hareketinin azaltılması yönünde tavsiye kararı verdi. Tablonun ağırlaştığı komşu ülke İran ile sınırların geçici kapatılması kararı alındı.

Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Ticaret ve ilgili diğer bakanlıklarla koordineli alınan karar, İçişleri Bakanlığınca valiliklere bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ildeki valilikler, İl Emniyet Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Göç Müdürlükleri ile hudut sınır kapılarına "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler"le ilgili bilgilendirildi.

Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni geçici olarak durduruldu

Genelgenin ardından İran ile Türkiye arasında kara ve demir yolu geçişlerine imkan veren Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy, Hakkari-Esendere, Iğdır-Dilucu kara hudut kapıları ile Van-Kapıköy demir yolu hudut kapısı 23 Şubat'ta geçici süreyle giriş çıkışlara kapatıldı.

Öte yandan Türkiye ile İran arasında karşılıklı işletilen Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri de Kovid-19 tehlikesi nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Türkiye'nin İran'a olan sınır kapılarında tedbir alınarak sahra hastaneleri kuruldu.

Koronavirüsten korunma yolları

Sağlık Bakanlığının şubat ayında paylaştığı bilgi notunda, koronavirüsten korunma yolları şöyle sıralandı:

- Kirli ellerle göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınılmalı.

- Hapşırma ya da öksürme sonrasında eller su ve sabunla iyice yıkanmalı.

- Tuvalet kullanımı öncesinde ve sonrasında eller mutlaka yıkanmalı.

- Tuvalet kullanımı sonrası klozet kapağı kapatılarak sifon çekilmeli.

- Ortak kullanım alanlar (iş yeri, okul) sık sık havalandırılmalı.

- Tokalaşma, sarılma ve öpüşmeden kaçınılmalı.

- Öksürük ya da hapşırıkta ağız ve burun, mendil ya da mendil bulunmadığı durumlarda dirsek içiyle kapatılmalı.

- Kağıt mendil kullandıktan sonra çöp kovasına atılmalı ve eller yıkanmalı.

- Hastalık döneminde bol sıvı tüketilmeli, beslenmeye dikkat edilmeli, taze sebze ve meyveler tercih edilmeli.