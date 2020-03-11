İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı El-Urme Tepesi'nde yasa dışı Yahudi yerleşim birimi faaliyetini engellemek için eylem yapan Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri 1'i gerçek mermiyle olmak üzere 17 kişiyi yaraladı.

Gerçek mermilerle müdahale

İsrail askerleri, Nablus'un Beyta beldesi yakınlarındaki El-Urme Tepesi'nde eylem yapan Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermilerle müdahale etti.

[İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere biber gazı ve gerçek mermilerle müdahale etti - Fotoğraf: AA]

Başından vurulan Filistinlinin durumu "kritik"

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 1'i gerçek mermiyle başından olmak üzere 17 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gerçek mermiyle başından yaralanan Filistinlinin durumunun "kritik" olduğu kaydedilirken, İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasındaki arbedenin devam ettiği aktarıldı.