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Belçika'da koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Belçika'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ilk ölümün gerçekleştiği duyuruldu.
Belga Haber Ajansı, ülkede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren ilk kişinin 90 yaşında olduğunu duyurdu.
Belçika'da şimdiye kadar 267 kişide virüse rastlandığı kaydedilmişti.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 4 bin 285'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 119 bini aşmış durumda.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 11:39
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