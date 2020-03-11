Yemen ordusuna bağlı medya merkezinden yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin ülkenin orta ve kuzeybatısındaki bazı mevzilerine saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı savaş uçaklarının ülkenin kuzeybatısındaki Hacce vilayetinin Harad ve Musteba ilçelerine düzenlediği saldırılarda 2 silah deposu ve 3 zırhlı aracın vurulduğu, bazı milislerin ise etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ülkenin orta kesimlerindeki Dali vilayetine bağlı Kataba ilçesinde de Husilere ait 2 silah deposunun Yemen ordusuna bağlı topçular tarafından vurulduğu aktarıldı.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.