Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle birçok kitlesel etkinliğin iptal edildiği ya da ertelendiği Japonya'nın Başbakanı Shinzo Abe'den konu ile ilgili yeni açıklama geldi.

Dün, koronavirüs ile mücadele için kurulan hükumet görev gücü toplantısında konuşan Abe, hükumetin salgınla mücadele için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Virüsün yayılmasını önlemede kritik öneme sahip bir süreçten geçildiğini vurgulayan Abe, kitlesel kültür ve spor organizasyonlarının iptali ya da ertelenmesi için, organizatörlerden 10 gün daha işbirliği istediğini açıkladı.

Çağrı yapmıştı

Abe, 26 Şubat'ta yaptığı ilk çağrıda 2 haftanın virüsün yayılmasını önlemede kritik öneme sahip olduğunu vurgulamış, ülke genelindeki kitlesel etkinliklerin organizatörlerine kararlarını yeniden gözden geçirme çağrısı yapmıştı.

Yasal bir yaptırımı olmamasına rağmen Abe'nin çağrısı karşılık bulmuş, ülke genelindeki birçok konser, sergi ve festival ertelenmiş ya da iptal edilmişti. Hükumet de ülkedeki tüm ilköğretim okulu, ortaokul ve liselerin eğitime geçici olarak ara vermesine karar vermişti.