Haber Giriş: Kaynak: WHNT 19 News
Yamaç paraşütü yaparken ağaca takılan adam helikopterle kurtarıldı
ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Gurley'de yamaç paraşütü yapan adam, iniş sırasında ağaca takıldı. Alabama emniyet yetkilileri, adamı helikopterle kurtardı.
Geçtiğimiz hafta sonu, Gurley'in Keel Mountain tepelerinde yamaç paraşütü yapmak isteyen bir adam, iniş sırasında bölgedeki ağaçlardan birinin dallarına takıldı.
Alabama emniyet yetkilileri, 21 metre uzunluktaki ağacın tepesinde kalan adamı kurtarmak için harekete geçti.
3 saat boyunca ağaçta sıkışan adam, helikopterden inen polis tarafından kurtarıldı.
Etiketler: Yamaç paraşütü abdSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 11:42
Son Haberler
- 12:09
- 12:07
- 12:05
- 12:01
- 12:00
Sıradaki Haber
Yemen'de Husilerin silah depoları vuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz