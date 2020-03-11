Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır." ifadelerini kullandı.

[Koronavirüs önlemleri] Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Akşam saatlerinde bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.https://t.co/703QIlbea8 pic.twitter.com/3oSTVV7Njo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 10, 2020

Bakan Koca, "Tanı yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konmuştur. Hastanın virüsü Avrupa üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır. Her biri şüpheli kabul edilmiştir. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Bir veya bir kaç vaka salgın olarak görülmemelidir bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir." diye konuştu.

[Türkiye’de koronavirüs tespit edildi] Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tanı erken konuldu, virüs bulaştıysa sınırlı. Virüsün yayılmasını önlenmek için tüm tedbirler alınmıştır.https://t.co/0iSfIExyXm pic.twitter.com/mEWs8fxcCD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 10, 2020

"Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmayalım"

Vatandaşlara seyahat uyarısında bulunan Koca, "Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım, Bakanlıkça bildirilen koronavirüsten korunma yollarına mutlaka uyalım. Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız, tüm birimleriyle devletimiz koronavirüsle mücadelesini planladı. Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı, bundan sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi kabul edilmelidir. Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir." diye konuştu.

"Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez"

Koronavirüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığının altını çizen Bakan Koca, "Bir hasta topyekun risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirler basittir. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir." şeklinde konuştu.