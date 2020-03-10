Koronavirüs salgının merkezi Çin'den umut verici haberler geliyor. Son 24 saatte sadece 20 yeni vaka tespit edildi. Yaklaşık 60 bin kişinin ise iyileştiği açıklandı. Ölü sayısı 3 bin 140'a ulaştı.

ABD

25 kişinin öldüğü, 560'ın üzerinde vakanın görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde ise virüs paniği Kongre'ye sıçradı. 4 kongre üyesi kendini karantinaya aldı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, ziyaretçi girişlerine kapatıldı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, salgın nedeniyle Asya seyahatini erteledi.

Avrupa

Avrupa'da ise salgın tehlikesi büyüyor. Dünya Ticaret Örgütü, bir çalışanda koronavirüs görülmesi üzerine bütün toplantılarını iptal etti.

Fransa'da 5 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi. Fransız elektrik hizmet şirketi EDF, üç farklı nükleer tesiste 3 çalışanına virüs bulaştığını açıkladı. Fransız Havayolları, İtalya seferlerini 3 Nisan'a kadar durdurdu.

Almanya'da Avrupa Merkez Bankası'nda çalışan bir kişide koronavirüs olduğu belirlendi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli önlem olarak kendini karantinaya aldı.

Polonya'da Genelkurmay Başkanı'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

İspanya, 25 Mart'a kadar İtalya ile tüm uçuşları iptal etti.

Romanya'da da İtalya ile karşılıklı uçak ve otobüs seferleri durduruldu, 22 Mart'a kadar tüm okullarda eğitime ara verildi.

Hollanda'da virüsün başladığı ve en yaygın olduğu Brabant bölgesinde de hafta sonu tüm etkinlikler yasaklandı.

Kuzey Makedonya'da, tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında eğitime 2 hafta ara verildi,

Avusturya'daki camilerde de mart ayı sonuna kadar cuma namazı kılınmayacak.

İran

Koronavirüsün kabusa dönüştüğü İran'da 54 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece virüsten ölenlerin sayısı 291'e çıktı. Vaka sayısı 8 bin 42 oldu. Koronavirüse yakalanarak yoğun bakımda tedaviye alınan İranlı Bakan Rıza Rahmani iyileşerek taburcu edildi.

Irak

9 kişinin iyileşerek taburcu edildiği Irak'taki vaka sayısı ise 68. Ülkede 8 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan, Fas ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de koronavirüs nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti.