Moskova'da imzalar atıldı. İdlib'de ateşkes sağlandı. Şimdi sırada teknik detaylar var. Rusya heyeti Ankara'da görüşmelerine başladı.

15 Mart'tan itibaren M4 karayolunda Rusya ile ortak devriye başlayacak. Askeri heyetler, Milli Savunma Bakanlığı'nda ortak devriyelerin sıklığı ve süresini ele alıyor.

Türk gözlem noktalarının güvenliği ve terör örgütleriyle mücadele de masada.

Ateşkes ile birlikte Suriyeliler İdlib'e dönmeye başladı. Ankara bu gelişmeden memnun. Türkiye, ateşkesin kalıcı ve sürdürülebilir hale getirilmesini istiyor. Daha çok Suriyelinin evlerine dönmesi için tüm yolların açılmasını talep ediyor.