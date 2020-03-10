Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Koca: Koronavirüslü ABD'li Türkiye'yi ziyaret etmedi
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ziyaretinden sonra koronavirüs tanısı konulduğu belirtilen 86 yaşındaki ABD vatandaşının Türkiye'yi ziyaret etmediğini, 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı Tiran'dan Washington'a gittiğini söyledi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD vatandaşı 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Kovid-19 tanısı konduğu haberlerinin yayıldığını belirtti.
Koca, "Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye'yi ziyaret etmemiştir, 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir." dedi.
ABD VATANDAŞI, 86 YAŞINDAKİ KADIN HASTAYA, Türkiye ziyaretinden sonra Koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı. Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye’yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart’ta İstanbul aktarmalı, Tiran’dan Washington’a gitmiştir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 10, 2020
Son Haberler
- 17:56
- 17:55
- 17:48
- 17:41
- 17:37
Sıradaki Haber
Kılıçdaroğlu: Meclis çatısı altındaki konuşmalarda mutlak sorumsuzluk vardır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz