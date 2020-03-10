Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısında koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün şu anda Türkiye'de olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten Koca, virüsün şu ana kadar tespit edilemediğini söyledi.

Koca, "Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını net söylüyoruz. Ama ülkeye giriş için anormal bir risk taşıyor." dedi.

Koca, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki bir aylık zaman dilimini, özellikle bu anlamda daha farklı geçirmemiz gerekiyor. Daha az temaslı, yurt dışına mümkün mertebe gidilmeyen, mümkün mertebe evde kendisini izole eden ve yaşlılarla özellikle temas içinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor."

Bu süreçte enfeksiyonun dışarıdan geleceğini veya gelmiş olduğunu düşündüklerini ifade eden Koca, tespit edemediklerini söylediklerini ama bugün yarın tespit edilmeyeceği anlamına gelmediğini söyledi.

Koca, "'Risksiz bir ülke var.' Asla inanmayın. Yarın riskli olabilir. Bunun için mümkün mertebe yurt dışına çıkılmamalı. Yurt dışından gelen vatandaşımız veya gelen kişinin, kendisini mutlaka 14 gün evde izole etmesini hassasiyetle istiyoruz." dedi.