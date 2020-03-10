Koronavirüsün ardından Suudi Arabistan ve Rusya anlaşmazlığı, petrol fiyatlarında büyük düşüşe neden oldu. Dün, brent tipi petrol fiyatları yüzde 30’dan fazla düşerek 32 doların altını gördü. Böylece petrol fiyatlarında Körfez Savaşı'ndan bu yana en sert düşüş yaşandı.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından gözler pompaya çevrildi.

Brüksel dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, benzin fiyatlarında indirim yapılacağı müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız." ifadelerini kullandı.

"Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme"

Dünyada düşen benzin fiyatlarını da değerlendiren Erdoğan, "Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30’a varan düşüşle 31 dolar seviyesine gerileme görüldü. Bu durum OPEC ülkeleri için özellikle ayrı bir felaket. Bizim için bir boyutu ile çok olumlu bir durum. Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme. Bu bir resesyon olabilir mi? Temenni ederiz ki olmaz. Çünkü gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bu konuda bütün tedbirlerini almış vaziyette. Bu gelişme şu anda olumlu istikamette bu süreci idare ettiğimizi gösteriyor." dedi.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.