Haber Giriş: Kaynak: AA
7 Şubat MİT kumpası iddianamesi kabul edildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpasına" ilişkin hazırlanan 14'ü tutuklu 34 sanıklı iddianameyi kabul etti.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede arasında firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de olduğu 15 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 16:32
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