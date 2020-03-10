Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınından dolayı okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir.



Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 10, 2020

Twitter hesabından açıklama yapan Selçuk ayrıca şunları kaydetti;

Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum.