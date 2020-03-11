İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy ve bazı peronlarda, İETT ve özel halk otobüslerini sefer aralarında dezenfekte etti. Çalışmada, İBB Sağlık Daire Başkanlığından onaylı dezenfeksiyon sıvısı kullanıldı.

Otobüs şoförü Taner Bal, koronavirüse karşı önlem alınmasının iyi olduğunu ifade ederek, "Önlemi baştan almak iyi. Koronavirüs ülkemizde bekleniyordu. Bunun için önlemler önceden alınmıştı. Ekipler İETT otobüslerinde dezenfekte çalışması yapıyor. Bu çalışmalar ortak kullanım alanı olan okul ve camilerde de yapılmalı" dedi.

Vatandaşlar maske taktı

İstanbul'un insan yoğunluğunun fazla olduğu Taksim Meydanı'nda vatandaşların koronavirüsten korunmak için maske taktıkları görüldü.

[Taksim Meydanı'nda vatandaşların sabah saatlerinde koronavirüsten korunmak için maske taktıkları görüldü - Fotoğraf: DHA]

"Herkes kendi tedbirini almalı"

Virüs ortaya çıktığından beri önlemini aldığını belirten bir vatandaş," Virüs ortaya çıktığından beri ben önlemimi almıştım. Maske takıp, dezenfektan kullanıyorum. Vize başvuru merkezinde çalışıyorum. Nasıl bulaşacağı belli olmayan bir hastalık. Elimizden geldiğinde tedbirimizi alıyoruz. Herkes kendi tedbirini almalı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Koca, koronavirüs tespit edilen kişinin karantina altına alındığını durumunun iyi olduğunu belirtti.