Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis araçları çarpıştı: 18 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şanlıurfa'da işçileri taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
Sinan Altınsulu'nun kullandığı 63 S 6354 plakalı minibüse, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun kent merkezi çıkışında, aynı yöne giden Bayram Boztaş idaresindeki 51 KM 122 plakalı midibüs arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle Altunsulu'nun kontrolünden çıkan minibüs, Akçakale çevre yolu viyadüğünün ayağına çarptı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kazada yaralanan işçileri taşıyan iki servis aracının şoförü ile 16 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: urfa haberleri trafik Kazası şanlıurfa kaza işçi servisiSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 09:49
Son Haberler
- 10:42
- 10:39
- 10:38
- 10:36
- 10:32
Sıradaki Haber
Bursa'da 300 polisli uyuşturucu operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz