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Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Avcılar’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Polis ekipleri şüphe üzerine 61 AT 997 plakalı otomobili E5 kara yolunda durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, kovalamaca sırasında yol üzerindeki bir çekiciye çarptı.
Kazada yaralanan 2 kişi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Avcılar İstanbul polis dur ihtarı trafik KazasıSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 06:43
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