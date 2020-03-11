Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinin 85,75 kilometre açıklarında 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 03.38'de meydana gelen deprem, 22,18 kilometre derinlikte kaydedildi.
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