Haber Giriş: Kaynak: AA
Maltepe'de Kur'an kursu binasında yangın
İstanbul Maltepe'de Kur'an kursu binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Zümrütevler Mahallesi Mimozacı Sokak'taki Kur'an kursu binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle panik yaşayan 8 kız öğrenci, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: maltepe Kuran kursu Zümrütevler MahallesiSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 02:30
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