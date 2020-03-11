Zümrütevler Mahallesi Mimozacı Sokak'taki Kur'an kursu binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle panik yaşayan 8 kız öğrenci, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.