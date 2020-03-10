Haber Giriş: Kaynak: AA
Ülkelerine gönderilen yabancı terörist sayısı 284 oldu
İçişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemleri devam ediyor.
Bu kapsamda Kuzey Makedonya uyruklu bir yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi.
11 Kasım 2019'dan itibaren 284 yabancı terörist ülkelerine iade edildi.
Etiketler: yabancı teröristSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 21:54
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