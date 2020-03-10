İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda Kuzey Makedonya uyruklu bir yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi.

11 Kasım 2019'dan itibaren 284 yabancı terörist ülkelerine iade edildi.