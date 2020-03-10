Yeni torba teklifle asgari ücret teşviği 2020'de de devam edecek. Aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla, kredi garanti kuruluşlarına sağlanan kaynak artırılacak.

Aylık bağlanan ve çalışmaya devam eden maluller ile harp malullerine, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla talepleri halinde yaşlılık aylığı da bağlanabilecek.

Düzenlemeyle, internetten silah satışı yasaklanacak.

Yasa dışı bahis oynatan internet siteleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kapatılacak.

Bilgi Teknolojileri Kurumu, deprem gibi acil durumlarda, afetten etkilenenlerin konum ve telefon bilgilerini ilgili kuruluşlarla anlık olarak paylaşacak.