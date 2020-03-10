Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters görüşmesinde İdlib konusu ele alındı.