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Genelkurmay Başkanı Güler, Orgeneral Wolters ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters görüşmesinde İdlib konusu ele alındı.
Etiketler: yaşar güler tskSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 21:20
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