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Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti
[Fotoğraf: AA]
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.
Yaş haddinden 23 Mart'ta emekliye ayrılacak Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Etiketler: ismail rüştü cirit yargıtaySon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 22:26
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